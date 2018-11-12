В Адыгее установили график сжигания рисовой соломы

Администрация Тахтамукайского района и сотрудники МЧС по Республике Адыгея согласовали график сжигания пожнивных остатков риса на территории Тахтамукайского района

Работы планируют завершить к 1 декабря, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Адыгея. В соответствии с графиком оставшаяся площадь выжигания составляет 1,5 тыс. га. Большинство хозяйств рассчитывают завершить сжигание соломы к 25 ноября.

В пресс-службе ведомства порталу Юга.ру пояснили, что сжигание рисовой соломы на землях сельскохозяйственного назначения разрешено в соответствии с постановлением правительства страны. Его можно проводить только при соблюдении определенных условий.

«Чтобы предупредить большую задымленность, на которую поступают жалобы местных жителей, ГУ МЧС по Адыгее усилило контроль за сжиганием соломы. Теперь оно проходит строго под контролем сотрудников МЧС. Вместе с тем зачатую задымления в Тахтамукайского района связаны со сжиганием соломы в Краснодарском крае», — отметили в пресс-службе.