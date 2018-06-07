Площадь посевов риса в Адыгее увеличили на 1,6 тыс. га

В Адыгее для развития рисоводства в 2018 году площадь посевов увеличили на 1,6 тыс. га

Если в прошлом году посевные площади риса составляли 5,1 тыс. га, в этом году — почти 6,7 тыс. га, сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.

Лидером по выращиванию риса остается Тахтамукайский район, активно развивают рисоводство в Красногвардейском и Теучежском районах. В два раза увеличили посевные площади риса в Шовгеновском районе, где засеяно 508 га.

«Сейчас в рисовых чеках идет второй залив. Чтобы произвести очередную подкормку, рисоводы сбросят воду до минимума, а затем вновь наполнят чеки до нужного уровня», — рассказали аграрии.

В пресс-службе главы Адыгени Мурата Кумпилова уточнили, что перспективы развития рисоводства в республике связывают возобновлением в 2014 году работы рисоперерабатывающего завода в Адыгейске мощностью 60 тыс. тонн риса-сырца в год. В ноябре 2016 года предприятие вышло на переработку 250 тонн риса-сырца в сутки, 2017-м — до 270 тонн в сутки.

Глава Адыгеи поставил перед минсельхозом республики задачи по проведению предстоящей уборочной кампании. Как сообщил министр сельского хозяйства Адыгеи Юрий Петров, в конце этой недели стартует уборка озимого ячменя. Всего под урожай 2018 года в республике посеяно около 100 тыс. га озимых зерновых культур, что больше уровня прошлого года.