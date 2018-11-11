Сочи и Крым вошли в пятерку лучших городов для молодых путешественников

Россияне в возрасте от 16 до 29 лет предпочитают путешествовать в Сочи и Крым — исследование

В мире 10 ноября отметили Всемирный день молодежи, в связи с этим аналитическое агенство «Турстат» провело онлайн-опрос и определило лучшие города России для молодежного туризма.

Первое место занял Санкт-Петербург, за него проголосовали 46% опрошенных. Серебро разделили Байкал и Сочи — по 15%. За Ялту, Крым и Алтай отдали свой голос по 12% респондентов.