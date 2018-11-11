Сочи и Крым вошли в пятерку лучших городов для молодых путешественников
Россияне в возрасте от 16 до 29 лет предпочитают путешествовать в Сочи и Крым — исследование
В мире 10 ноября отметили Всемирный день молодежи, в связи с этим аналитическое агенство «Турстат» провело онлайн-опрос и определило лучшие города России для молодежного туризма.
Первое место занял Санкт-Петербург, за него проголосовали 46% опрошенных. Серебро разделили Байкал и Сочи — по 15%. За Ялту, Крым и Алтай отдали свой голос по 12% респондентов.
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Аналитическое агенство сообщает, что в стране насчитывается 5 млн молодых россиян в возрасте от 16 до 29 лет. Родившиеся в 1990-х годах относятся к миллениалам, появившиеся на свет после 2000 года — к центениалам.
Молодежный туризм — это самостоятельные поездки молодых людей и студентов с целью узнать мир, получить интересный опыт или пройти обучение.
Как сообщали Юга.ру, результаты аналитического исследования показали, что 57% россиян засыпают на рабочем месте. Кроме того, в рейтинге городов России с самыми матерящимися жителями Ростов-на-Дону занял девятую строчку.
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