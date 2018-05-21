Ростов вошел в десятку самых матерящихся городов России

В рейтинге городов России с самыми матерящимися жителями Ростов-на-Дону занял девятую строчку

Рейтинг составило маркетинговое агентство Zoom Market по данным федерального социологического опроса, проведенного в мае.

Жителям городов задавались три вопроса: ругаются ли они матом, как часто и ругались ли сегодня. Всего было опрошено около 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 54 лет.

Первое место в рейтинге ругающихся матом россиян заняли жители Перми, далее идут Воронеж и Иваново. В десятку также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск и Липецк. Краснодар оказался на 17-м месте, Ставрополь — на 21-м. Москва и Санкт-Петербург заняли 18-ю и 21-ю строчки соответственно.

По оценке экспертов агентства, на молодое поколение негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, использующие мат в своих песнях и рост популярности в России видеохостинга YouTube, контент на котором часто содержит ненормативную лексику и не модерируется органами исполнительной власти.