В Краснодаре из-за тумана отменили семь авиарейсов
В Краснодарском аэропорту 10 ноября из-за непогоды отменили семь рейсов
Читайте также:
По данным на 18:00 10 ноября, задерживались шесть рейсов: четыре в Москву, по одному в Стамбул и Дубай. Всего за сутки в международном аэропорту города отменили семь рейсов. С их пассажирами работали представители авиакомпаний, рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Причиной задержки и отмены рейсов стал сильный туман.
Как сообщали Юга.ру, в ночь с 9 на 10 ноября шесть самолетов из задержанных приземлились на запасных аэродромах в Сочи, Минеральных водах, Ростове-на-Дону и Трабзоне. Утром 10 ноября в аэропорту Краснодара задерживалось около 20 рейсов.
Утром 9 ноября в Краснодаре и Ростове задержали несколько авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
Обзор событий уикенда с 9 по 11 ноября на Афише Юга.ру
Алексей Андронов комментирует матч «Краснодар» — «Стандард»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.