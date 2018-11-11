В Краснодаре из-за тумана отменили семь авиарейсов

В Краснодарском аэропорту 10 ноября из-за непогоды отменили семь рейсов

По данным на 18:00 10 ноября, задерживались шесть рейсов: четыре в Москву, по одному в Стамбул и Дубай. Всего за сутки в международном аэропорту города отменили семь рейсов. С их пассажирами работали представители авиакомпаний, рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Причиной задержки и отмены рейсов стал сильный туман.

Как сообщали Юга.ру, в ночь с 9 на 10 ноября шесть самолетов из задержанных приземлились на запасных аэродромах в Сочи, Минеральных водах, Ростове-на-Дону и Трабзоне. Утром 10 ноября в аэропорту Краснодара задерживалось около 20 рейсов.

Утром 9 ноября в Краснодаре и Ростове задержали несколько авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.