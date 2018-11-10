В аэропорту Краснодара из-за тумана задерживают около 20 рейсов

Краснодарский край

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В краснодарском аэропорту 10 ноября задерживают 18 рейсов из-за погодных условий

По данным онлайн-табло аэропорта, на 10:30 задержано 18 рейсов. Они должны вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Анталью, Дубай, Уфу, Устану. 

Причиной задержек стали погодные условия. По данням сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре пасмурная погода и туман. 

В течение ночи шесть самолетов из задержанных совершили посадки на запасных аэродромах в Сочи, Минеральных водах, Ростове-на-Дону и Трабзоне, пишет «Интерфакс»

Как сообщали Юга.ру, утром 9 ноября в Краснодаре и Ростове задержали несколько авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. 

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