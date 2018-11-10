В аэропорту Краснодара из-за тумана задерживают около 20 рейсов

В краснодарском аэропорту 10 ноября задерживают 18 рейсов из-за погодных условий

По данным онлайн-табло аэропорта, на 10:30 задержано 18 рейсов. Они должны вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Анталью, Дубай, Уфу, Устану.

Причиной задержек стали погодные условия. По данням сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре пасмурная погода и туман.

В течение ночи шесть самолетов из задержанных совершили посадки на запасных аэродромах в Сочи, Минеральных водах, Ростове-на-Дону и Трабзоне, пишет «Интерфакс».