В Ростове из-за непогоды задержали пять авиарейсов
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростове-на-Дону 9 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий задержали пять рейсов авиакомпании «Азимут»
В аэропорту Платов задержали авиарейсы в Санкт-Петербург, Грозный и Симферополь. Самолет прилетевший из Уфы ушел на запасной аэродром в Ставрополь, а рейс из Новосибирска — в Волгоград, передает «Интерфакс-Юг».
Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Краснодара 9 ноября задержали три московских и один международный рейс из-за тумана.
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