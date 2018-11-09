В Ростове из-за непогоды задержали пять авиарейсов

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 9 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий задержали пять рейсов авиакомпании «Азимут»

В аэропорту Платов задержали авиарейсы в Санкт-Петербург, Грозный и Симферополь. Самолет прилетевший из Уфы ушел на запасной аэродром в Ставрополь, а рейс из Новосибирска — в Волгоград, передает «Интерфакс-Юг»

Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Краснодара 9 ноября задержали три московских и один международный рейс из-за тумана.  

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