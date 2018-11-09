В Краснодаре задержали четыре авиарейса из-за тумана
Краснодарский край Ксения Мареич
В краснодарском аэропорту 9 ноября задержали три московских и один международный рейс из-за погодных условий
По данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, утром 9 ноября задерживают четыре рейса. Три самолета должны были отправиться в Москву в 9:50, 11:20, 11:25. Рейс в Кишинев должен был вылететь из Краснодара в 10:40.
По данным Gismeteo, на 9:00 в Краснодаре был туман.
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