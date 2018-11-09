В Краснодаре задержали четыре авиарейса из-за тумана

Краснодарский край

Распечатать

В краснодарском аэропорту 9 ноября задержали три московских и один международный рейс из-за погодных условий

По данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, утром 9 ноября задерживают четыре рейса. Три самолета должны были отправиться в Москву в 9:50, 11:20, 11:25. Рейс в Кишинев должен был вылететь из Краснодара в 10:40. 

По данным Gismeteo, на 9:00 в Краснодаре был туман. 

Как писали Юга.ру, 23 октября в Екатеринбурге задержали самолет в Краснодар из-за непогоды на Кубани. 

Авиация Аэропорты Краснодар Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму обезвредили авиабомбу времен войны, обнаруженную грибником
В выходные на Кубани сохранится солнечная погода. На юге потеплеет до 20 °С
На Ставрополье мужчина убил знакомого табуреткой
В Третьяковской галерее выставили работы донских школьников
Под Новороссийском на горе Колдун нашли снаряд времен войны
Виневский покинул должность главы МВД по Краснодарскому краю

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале