В Ростове с Зеленого острова эвакуируют 122 автомобиля

Ростовская область

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В Ростове утром 6 ноября сотрудники МЧС начали эвакуацию транспортных средств с Зеленого острова, где затонула часть понтонного моста

Эвакуировать машины с Зеленого острова будет плавающий гусеничный транспортер ПТС-М. Ему предстоит перевезти на правый берег 122 автомобиля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 4 ноября в Ростове затопило два пролета понтонного моста, который вел на Зеленый остров. На правый берег Дона перевезли более 400 человек. 5 ноября спасатели подняли на поверхность затонувшие секции моста.

МЧС Ростов-на-Дону
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