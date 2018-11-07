В СК заявили, что не получали от ФСИН результатов проверки по фотографиям Цеповяза
Следователи Амурской области приступили к самостоятельной проверке обстоятельств, при которых были сделаны фотографии осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза с деликатесами и шашлыком
И. о. старшего помощника руководителя СКР по Амурской области Олег Мясоедов, комментируя заявление ФСИН о передаче материалов проверки следствию, заявил, что таких материалов в ведомство не поступало.
«Результаты проверки УФСИН нам не поступали, однако сейчас в рамках следствия этот документ будет истребован», — цитирует Мясоедова «Интерфакс».
По его словам, следствию предстоит установить, в какой период была сделана фотография, какие продукты завозились тогда в магазин на территории колонии, кто навещал заключенного и были ли личные передачи ему запрещенных продуктов, среди которых есть мясо и рыба.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять ход проведения доследственной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.
«В рамках проверки Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности», — говорится в сообщении СКР.
Если в действиях сотрудников УФСИН по Амурской области найдут признаки должностных или коррупционных преступлений, будет возбуждено уголовное дело.
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Как сообщали Юга.ру, в сети появились фотографии осужденного на 20 лет Цеповяза, на которых он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в исправительной колонии строгого режима. Его бывшая жена рассказала, что тратила на содержание супруга до 3 млн рублей в год.
После публикаций в пресс-службе УФСИН по Амурской области сказали, что по факту фотографий уже проводили служебную проверку, материалы передали в Следственный комитет и назначили еще одну проверку по вновь поступившей информации. В ведомстве сообщили, что кадры были сделаны в 2015 году.
В свою очередь адвокат Цеповяза назвал фотографии фейком.
Напомним, Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. Его заключили под стражу в июле 2011 года, а в ноябре 2013 года приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.
Все имущество осужденного по брачному контракту перешло к его супруге Наталье Цеповяз, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. После развода мужчина безуспешно пытался отсудить у жены часть имущества. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей.
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