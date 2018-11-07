В СК заявили, что не получали от ФСИН результатов проверки по фотографиям Цеповяза

Следователи Амурской области приступили к самостоятельной проверке обстоятельств, при которых были сделаны фотографии осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза с деликатесами и шашлыком

И. о. старшего помощника руководителя СКР по Амурской области Олег Мясоедов, комментируя заявление ФСИН о передаче материалов проверки следствию, заявил, что таких материалов в ведомство не поступало.

«Результаты проверки УФСИН нам не поступали, однако сейчас в рамках следствия этот документ будет истребован», — цитирует Мясоедова «Интерфакс».

По его словам, следствию предстоит установить, в какой период была сделана фотография, какие продукты завозились тогда в магазин на территории колонии, кто навещал заключенного и были ли личные передачи ему запрещенных продуктов, среди которых есть мясо и рыба.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять ход проведения доследственной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

«В рамках проверки Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности», — говорится в сообщении СКР.

Если в действиях сотрудников УФСИН по Амурской области найдут признаки должностных или коррупционных преступлений, будет возбуждено уголовное дело.