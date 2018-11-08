В Краснодаре к мультимедийному парку «Россия — моя история» продлили один автобусный маршрут

В Краснодаре к мультимедийному парку «Россия — моя история» с 7 ноября пустили автобусы № 62

Ранее автобусы ходили от улицы Генерала Трошева до мегацентра «Красная площадь». Теперь они будут курсировать до улицы Конгрессной.

Заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов сообщил, что на линии маршрута № 62 работают в будни 20 автобусов, в выходные и праздничные дни — 18 автобусов. Интервал составляет 10-12 минут, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.