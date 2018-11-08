В Краснодаре к мультимедийному парку «Россия — моя история» продлили один автобусный маршрут

Краснодарский край

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В Краснодаре к мультимедийному парку «Россия — моя история» с 7 ноября пустили автобусы № 62

Ранее автобусы ходили от улицы Генерала Трошева до мегацентра «Красная площадь». Теперь они будут курсировать до улицы Конгрессной.

Заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов сообщил, что на линии маршрута № 62 работают в будни 20 автобусов, в выходные и праздничные дни — 18 автобусов. Интервал составляет 10-12 минут, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 4 ноября открыли мультимедийный парк «Россия — Моя история». Комплекс находится на улице Конгрессной, 1. В нем можно узнать об истории России с помощью новых информационных технологий. Площадь экспозиции составит 7,5 тысяч кв. метров. В четырех залах работают выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» (1914—1945 годы) и «Россия — моя история» (1945—2016 годы).

На юге такой парк уже функционирует в Ставрополе. Еще один строят в Ростове.

Краснодар Общественный транспорт
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