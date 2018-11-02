В Краснодаре к парку «Россия — Моя история» в День народного единства продлят четыре автобусных маршрута
В Краснодаре 4 ноября продлят четыре автобусных маршрута в связи с открытием мультимедийного парка «Россия — Моя история»
В день открытия музейный комплекс будет работать до 23:00. В связи с этим продлят четыре автобусных маршрута:
- № 1 автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь»,
- № 31 военный городок имени маршала Жукова — гипермаркет «Лента» на Восточном обходе,
- № 62 мегацентр «Красная площадь» — улица Генерала Трошева,
- № 75 Юбилейный микрорайон — мегацентр «Красная площадь».
Уточнить наиболее оптимальный вариант поездки и расписание автобусов можно по телефонам: 8 (861) 218-99-18, 8 (903) 412-01-01.
В постоянном режиме комплекс будет работать с 5 ноября. Со среды по пятницу его можно посетить с 12:00 по 20:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 19:00. По понедельникам и вторникам в музее будут выходные, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Конгрессной, 1, в районе выставочного комплекса «Экспоград», построили мультимедийный парк, рассказывающий об истории России с помощью новых информационных технологий. Площадь экспозиции составит 7,5 тысяч кв. метров. В четырех залах представят выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» (1914—1945 годы) и «Россия — Моя история» (1945—2016 годы).
На юге такой парк также уже функционирует в Ставрополе и строится в Ростове.
Статьи ПартнерскийКак после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения
Личный опыт фотографа Юга.ру
Четыре принципа воспитания от Шалвы Амонашвили
Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.