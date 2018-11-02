В Краснодаре к парку «Россия — Моя история» в День народного единства продлят четыре автобусных маршрута

В Краснодаре 4 ноября продлят четыре автобусных маршрута в связи с открытием мультимедийного парка «Россия — Моя история»

В день открытия музейный комплекс будет работать до 23:00. В связи с этим продлят четыре автобусных маршрута:

№ 1 автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь»,

№ 31 военный городок имени маршала Жукова — гипермаркет «Лента» на Восточном обходе,

№ 62 мегацентр «Красная площадь» — улица Генерала Трошева,

№ 75 Юбилейный микрорайон — мегацентр «Красная площадь».

Уточнить наиболее оптимальный вариант поездки и расписание автобусов можно по телефонам: 8 (861) 218-99-18, 8 (903) 412-01-01.

В постоянном режиме комплекс будет работать с 5 ноября. Со среды по пятницу его можно посетить с 12:00 по 20:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 19:00. По понедельникам и вторникам в музее будут выходные, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.