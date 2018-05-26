В районе выставочного комплекса «Экспоград» в Краснодаре возводят мультимедийный парк, рассказывающий об истории России с помощью новых информационных технологий

Площадь экспозиции составит 7,5 тысяч кв. метров. Уже завершены фундаментные работы, полностью готова конструкция здания и кровля. Продолжается строительство зоны парковки и прокладка инженерных сетей.

«Творческая группа, сформированная министерством культуры края, подготовила материалы для регионального контента, который представит историю Кубани и Адыгеи с древних времен до сегодняшних дней. Это будут исторические панорамы, интересные факты, истории о выдающихся личностях», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Исторические парки «Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный комплекс в стране, созданный по инициативе президента. Такие музеи уже есть в 15 городах России от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы. На юге такой парк также уже функционирует в Ставрополе и строится в Ростове.

«Создатели парка — а это историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сделали все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более, чем тысячелетней истории своего Отечества», — говорится в описании проекта.

В парке представлены все новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Визуальные решения мультимедийных экспозиций созданы с использованием видео-инфографики, анимации, 3D-моделирования, цифровых реконструкций.