АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов
Крупные нефтяные компании нашли способ для скрытого повышения цен на топливо для корпоративных клиентов
Крупные АЗС ввели сервисные сборы за использование топливных карт корпоративными клиентами. Теперь дизельное топливо будет стоить на 5% дороже, цена бензина увеличится на 1%, пишет «Комерсантъ» со ссылкой на представителей пострадавших компаний.
Грузоперевозчики и другие компании, которые часто пользуются услугами АЗС, рассказали о возможном повышении стоимости своих услуг. По их словам, такую практику вводят все крупнейшие нефтекомпании после достигнутого соглашения с правительством России о заморозке мелкооптовых цен на топливо.
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Как сообщали Юга.ру, владельцы АЗС предупредили, что в начале 2019 года ожидается резкое подорожание бензина. Это связано с повышением акцизов на топливо и увеличением НДС. В июне активисты «Общероссийского народного фронта» представили результаты мониторинга цен на бензин в регионах РФ. По их данным, Кубань вошла в пятерку регионов с наиболее высокими ценами на бензин Аи-95.
В начале октября стало известно, что автозаправочные станции смогут торговать алкоголем, чтобы ограничить рост цен на топливо.
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