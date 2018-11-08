АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов

Крупные нефтяные компании нашли способ для скрытого повышения цен на топливо для корпоративных клиентов

Крупные АЗС ввели сервисные сборы за использование топливных карт корпоративными клиентами. Теперь дизельное топливо будет стоить на 5% дороже, цена бензина увеличится на 1%, пишет «Комерсантъ» со ссылкой на представителей пострадавших компаний.

Грузоперевозчики и другие компании, которые часто пользуются услугами АЗС, рассказали о возможном повышении стоимости своих услуг. По их словам, такую практику вводят все крупнейшие нефтекомпании после достигнутого соглашения с правительством России о заморозке мелкооптовых цен на топливо.