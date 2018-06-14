Кубань вошла в пятерку регионов с наиболее высокими ценами на бензин Аи-95

Активисты Общероссийского народного фронта представили результаты мониторинга цен на бензин в регионах РФ

ОНФ 9 июня запустил горячую линию по вопросу завышения цен на топливо. Полученную информацию активисты передают в правительство и ФАС. По итогам обращений активисты провели мониторинг. Результаты огласили 13 июня на совещании в Правительстве РФ. С 9 по 11 июня на горячую линию поступило более 2 тыс. сообщений из 85 регионов. Граждане сообщали, что за две-три недели цены на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизтоплива увеличились от пяти до семи рублей, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Кубань оказалась в пятерке регионов с наиболее высокими ценами на бензин марки Аи-95. В крае цена за литр такого бензина составляет 48,9 рублей. В Магаданской области стоимость достигает 55,5 рублей, в Якутии — 52,6 рублей, в Крыму — 50,9 рублей, в Ростовской области — 48 рублей.

В среднем повышение на эту марку бензина достигло от 45 до 48 рублей. По данным Росстата, с декабря прошлого года цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо увеличились на 108-109%. Отмечается, что ростом цен наиболее обеспокоены жители ЮФО, так как это может отразиться на сельском хозяйстве и туризме.

Сообщается, что народный фронт продолжит принимать обращения. На следующей неделе активисты планируют представить в правительстве новые данные и показать динамику цен.

«Участники совещания отметили, что цены на топливо в целом в РФ стабилизировались, серьезный рост прекратился. Правительство вместе с крупными нефтяными компаниями и регионами продолжает предпринимать меры по нормализации ситуации на рынке. Народный фронт будет проводить мониторинг цен на рынке нефтепродуктов по стране, так как эффект от действий кабмина по стабилизации ситуации можно оценить в динамике», — сказала член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

По ее словам, правительство должно ставить задачу не только по замедлению роста цен, но и по их снижению. Костенко добавила, что представители ОНФ также оценят ситуацию с качеством топлива на автозаправках.