«Краснодар» будет хозяином поля в первом матче 1/4 финала Кубка России против «Ростова»

В Москве 7 ноября состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала Олимп — Кубка России по футболу

В сезоне-2018/19 изменились правила проведения турнира. Теперь на стадии четвертьфинала команды проведут по две игры — дома и на выезде.

Прошедшая жеребьевка определила хозяев и гостей поля в первых матчах 1/4 финала, которые пройдут 5-6 декабря:

«Краснодар» — «Ростов»

«Спартак» — «Урал»

«Локомотив» — «Рубин»

«Оренбург» — «Арсенал»

Ответные четвертьфиналы назначены на 23-24 февраля. Они состоятся на полях команд, для которых первые матчи были выездными.

Как сообщали Юга.ру, в 1/8 финала Кубка России «Краснодар» обыграл «Крылья Советов», а «Ростов» одолел питерский «Зенит», а «Спартак» выбил «Анжи» из розыгрыша турнира.