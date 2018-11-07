«Краснодар» будет хозяином поля в первом матче 1/4 финала Кубка России против «Ростова»
В Москве 7 ноября состоялась жеребьевка матчей 1/4 финала Олимп — Кубка России по футболу
В сезоне-2018/19 изменились правила проведения турнира. Теперь на стадии четвертьфинала команды проведут по две игры — дома и на выезде.
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Прошедшая жеребьевка определила хозяев и гостей поля в первых матчах 1/4 финала, которые пройдут 5-6 декабря:
«Краснодар» — «Ростов»
«Спартак» — «Урал»
«Локомотив» — «Рубин»
«Оренбург» — «Арсенал»
Ответные четвертьфиналы назначены на 23-24 февраля. Они состоятся на полях команд, для которых первые матчи были выездными.
Как сообщали Юга.ру, в 1/8 финала Кубка России «Краснодар» обыграл «Крылья Советов», а «Ростов» одолел питерский «Зенит», а «Спартак» выбил «Анжи» из розыгрыша турнира.
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