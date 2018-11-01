«Анжи» проиграл «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Дагестан

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Футболисты махачкалинского «Анжи» проиграли московскому «Спартаку» в матче 1/8 финала Кубка России

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 20-й минуте забил полузащитник красно-белых Софьян Ханни.

Таким образом, «Анжи» вылетел из Кубка России, «Спартак» прошел в 1/4 турнира.

Ранее в четвертьфинал прошли «Краснодар» и «Ростов».

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