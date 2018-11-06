Правительство РФ обязало мессенджеры проверять личность пользователя по номеру телефона

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона

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Соответствующий документ 6 ноября был размещен на официальном интертнет-портале правовой информации.

Постановление обязывает проверять у мобильных операторов информацию о регистрации номера в мессенджере. Операторы должны будут предоставлять данные об абоненте в течение 20 минут с момента получения запроса от мессенджера. Если в указанный срок оператор не отправит информацию или сообщит, что ее нет в базе данных, идентификация будет считаться не пройденной.

Операторов обяжут отмечать в своих базах данных приложения, которые использует абонент, и уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером.

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В течение суток мобильный оператор должен уведомить администрацию мессенджера о расторжении договора с абонентом, после чего пользователю предстоит повторно пройти идентификацию в мессенджере.

Новые условия вступят в силу через 180 дней после публикации — 5 мая.

Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года стало известно о том, что в России разработали законопроект об идентификации пользователей мессенджеров.

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