Правительство РФ обязало мессенджеры проверять личность пользователя по номеру телефона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона
Соответствующий документ 6 ноября был размещен на официальном интертнет-портале правовой информации.
Постановление обязывает проверять у мобильных операторов информацию о регистрации номера в мессенджере. Операторы должны будут предоставлять данные об абоненте в течение 20 минут с момента получения запроса от мессенджера. Если в указанный срок оператор не отправит информацию или сообщит, что ее нет в базе данных, идентификация будет считаться не пройденной.
Операторов обяжут отмечать в своих базах данных приложения, которые использует абонент, и уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером.
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В течение суток мобильный оператор должен уведомить администрацию мессенджера о расторжении договора с абонентом, после чего пользователю предстоит повторно пройти идентификацию в мессенджере.
Новые условия вступят в силу через 180 дней после публикации — 5 мая.
Как сообщали Юга.ру, в январе 2017 года стало известно о том, что в России разработали законопроект об идентификации пользователей мессенджеров.
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