В Адыгее создадут туристический маршрут «Тропа в сказочный самшит»

Адыгея

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В Адыгее экологи презентовали новый эколого-просветительский объект — туристический маршрут «Тропа в сказочный самшит»

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Он появится в 2019 году по двум направлениям на площади 6 га в Цицинском участковом лесничестве Майкопского лесничества Адыгеи. Там находится исторический ареал произрастания этого вида и последние сохранившиеся самшитники России, сообщили в Негосударственном природоохранном центре «НАБУ-Кавказ».

Специалисты этой организации уже провели проектировочные работы по разработке маршрутов разного уровня сложности протяженностью 2 и 4 км. Подготовлены рекомендации по их обустройству. Вдоль тропы создадут зоны отдыха, установят информационные стенды, лестницы, навесные мостики, настилы для возможности прохождения тропы всей семьей.

«"Тропа в сказочный самшит" станет не только популярной достопримечательностью, привлекающей в регион туристов со всей страны, но и символической дорогой, по которой к нам придут новые сторонники природоохранных инициатив», — прокомментировал итоги совещания директор по науке «НАБУ-Кавказ» Виталий Ковалев.

По его словам, в течение трех лет «НАБУ-Кавказ» совместно с Центром природы Кавказа занимается спасением самшитовых лесов от полного исчезновения. Регулярно проводятся обработки взрослого древостоя и молодых деревьев самшита колхидского битоксибациллином, который демонстрирует высокую эффективность в борьбе с вредителем — бабочкой-огневкой. Кроме того, проходят высадки саженцев самшита.

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Создание экологической тропы, которая будет выполнять важную просветительскую функцию, станет следующим шагом в восстановлении самшитовых лесов страны, добавили в «НАБУ-Кавказ».

Как сообщали Юга.ру, 3 ноября в Цицинском участковом лесничестве провели акцию «Посади самшит». Ученые и экологи отмечают, что общими усилиями удалось сохранить генетический вид и последнее в России место естественного произрастания самшита колхидского, возраст его экосистемы составляет более 15 млн лет.

С 2012 года самшитовые леса Западного Кавказа и Черноморского побережья были почти полностью уничтожены самшитовой огневкой, которую завезли в Сочи из Стамбула с зараженными саженцами. Климатические условия Черноморского побережья и Северо-Западного Кавказа оказались благоприятными для развития и расселения бабочки.

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