WWF открыл в Апшеронском районе самшитовый питомник

В Апшеронском лесхоз-техникуме 24 сентября состоялось открытие теплиц для выращивания самшита колхидского

На церемонии открытия посадили первые 300 черенков самшита. Теплица вмещает 25 тыс. растений, однако эксперты рассказали, что полностью засадить школки в питомнике получится только в следующем году. Сейчас нет нужного количества посадочных материалов.

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В теплице будут использовать разные виды посадки: черенкование и засевание семенами. Перед этим семена обработают холодом либо высушат, чтобы ускорить процесс прорастания.

Первые результаты взойдут через три года. Часть растений будут использовать для создания маточной плантации, остальные высадят в дикой природе для восстановления самшита.

Директор регионального отделения «Российский Кавказ» Валерий Шмунк отметил, что создание теплицы — первый этап долгосрочной работы по восстановлению колхидского самшита в Кавказском экорегионе.

Он подчеркнул, что проект Всемирного фонда дикой природы по созданию питомника реализовали на пожертвования сторонников WWF России. Деньги собирали после того, как бабочка-огневка уничтожила более 99% самшитовых лесов.

Учащиеся Апшеронского техникума смогут детально изучить самшит колхидский, а также написать дипломную работу на тему, связанную с растением, сообщает пресс-служба отделения «Российский Кавказ» WWF России.