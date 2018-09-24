WWF открыл в Апшеронском районе самшитовый питомник

Краснодарский край

Распечатать

В Апшеронском лесхоз-техникуме 24 сентября состоялось открытие теплиц для выращивания самшита колхидского

На церемонии открытия посадили первые 300 черенков самшита. Теплица вмещает 25 тыс. растений, однако эксперты рассказали, что полностью засадить школки в питомнике получится только в следующем году. Сейчас нет нужного количества посадочных материалов. 

Читайте также:

В теплице будут использовать разные виды посадки: черенкование и засевание семенами. Перед этим семена обработают холодом либо высушат, чтобы ускорить процесс прорастания. 

Первые результаты взойдут через три года. Часть растений будут использовать для создания маточной плантации, остальные высадят в дикой природе для восстановления самшита. 

Читайте также:

Директор регионального отделения «Российский Кавказ» Валерий Шмунк отметил, что создание теплицы — первый этап долгосрочной работы по восстановлению колхидского самшита в Кавказском экорегионе.

Он подчеркнул, что проект Всемирного фонда дикой природы по созданию питомника реализовали на пожертвования сторонников WWF России. Деньги собирали после того, как бабочка-огневка уничтожила более 99% самшитовых лесов. 

Учащиеся Апшеронского техникума смогут детально изучить самшит колхидский, а также написать дипломную работу на тему,  связанную с растением, сообщает пресс-служба отделения «Российский Кавказ» WWF России.

Как писали Юга.ру, самшитовую огневку завезли в Краснодарский край при озеленении олимпийских объектов в Сочи импортным посадочным материалом. В последующие годы вредитель размножился до численности, угрожающей жизнеспособности самшитовых насаждений. 

WWF Апшеронский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-глава Кабардино-Балкарии назначен замглавы Совбеза РФ
Надежда Цапок вышла из колонии раньше срока и вернулась в Кущевскую
В Краснодаре после открытия части Тургенева 27 сентября изменят маршрут шести автобусов
Брата экс-главы Дагестана задержали за участие в преступном сообществе главы медсоцэкспертизы
Кадыров и Евкуров прокомментировали соглашение о границе между Чечней и Ингушетией
«Черноморец» уступил «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале