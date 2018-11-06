Глава Апшеронского района покинул свой пост

Глава Апшеронского района Роман Герман 6 ноября досрочно покинул свою должность

Исполняющим обязанности главы стал Андрей Клищенко. Ранее он был заместителем руководителя муниципалитета.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. На внеочередной сессии совета района депутаты поддержали это решение.

Как писали Юга.ру, главой Апшеронского района Роман Герман стал в апреле 2017 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 ноября раскритиковал работу власти Апшеронского района во время ЧС и рекомендовал Герману уйти в отставку.

В крае 24 и 25 октября прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления около 30 населенных пунктов в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В результате пострадали более 700 человек.

В Апшеронском районе подтопило более 1 тыс. дворов и 903 дома.