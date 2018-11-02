Кондратьев рекомендовал главе Апшеронского района уйти в отставку после ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал работу руководства Апшеронского района во время ЧС и рекомендовал главе муниципалитета Роману Герману уйти в отставку

Это предложение Кондратьев озвучил на заседании оперативного штаба о ходе аварийно-восстановительных работ в районе. Он заявил, что в первые часы и дни ЧС работа не была организована должным образом, особенно в отдаленных населенных пунктах.

В частности, по словам губернатора, не везде люди получили оповещение о резком ухудшении погодных условий, слабо велись аварийно-восстановительные работы, люди подолгу ждали прихода оценочных комиссий, следовательно, затягивались и выплаты.

Глава региона отметил, что ситуация изменилась только после того, как в район были стянуты силы и средства МЧС, казаков и большое количество волонтеров.

«Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Я предлагаю вам подать в отставку», — обратился Кондратьев к Роману Герману.

Губернатора заявил, что примет максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти.