Сервис BlaBlaCar введет плату при бронировании поездок длиной более 120 км

Сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar с 10 октября введет платный доступ к бронированию поездок на большие расстояния

Теперь при бронировании поездок от 120 км нужно оплатить доступ. Цена подписки на день составит 149 рублей, на месяц — 199 рублей. Поездки с расстоянием менее 120 км останутся бесплатными. Водители смогут также, как и раньше, предлагать поездки бесплатно. Оформить подписку можно на сайте или в приложениях сервиса.

Действующие российские пользователи сервиса получат бесплатную подписку на три месяца, если воспользуются им с 10 октября по 5 ноября. Новые пользователи сервиса смогут бронировать поездки бесплатно в течение месяца получать бесплатную подписку на месяц, сообщается на сайте BlaBlaCar.

Сервис BlaBlaCar работает в РФ с 2014 года. Сейчас он имеет около 15 млн пользователей.