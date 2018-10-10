Сервис BlaBlaCar введет плату при бронировании поездок длиной более 120 км

Вся Россия

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Сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar с 10 октября введет платный доступ к бронированию поездок на большие расстояния

Теперь при бронировании поездок от 120 км нужно оплатить доступ. Цена подписки на день составит 149 рублей, на месяц — 199 рублей. Поездки с расстоянием менее 120 км останутся бесплатными. Водители смогут также, как и раньше, предлагать поездки бесплатно. Оформить подписку можно на сайте или в приложениях сервиса.

Действующие российские пользователи сервиса получат бесплатную подписку на три месяца, если воспользуются им с 10 октября по 5 ноября. Новые пользователи сервиса смогут бронировать поездки бесплатно в течение месяца получать бесплатную подписку на месяц, сообщается на сайте BlaBlaCar.

Сервис BlaBlaCar работает в РФ с 2014 года. Сейчас он имеет около 15 млн пользователей.

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Сервис BlaBlaCar введет плату при бронировании поездок длиной более 120 км

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