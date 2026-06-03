Суд приговорил экс-начальника дежурной части УМВД по Краснодару к пяти годам лишения свободы — он сливал информацию журналистам

Московский суд приговорил бывшего полицейского из Краснодара к пяти годам лишения свободы за передачу информации телеграм-каналу Baza и получение взятки

Предыстория. В июле 2025 года полицейские пришли с обысками в офис паблика Baza. Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые передавали журналистам информацию ограниченного доступа. Среди них были начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев и оперуполномоченный УМВД Белгорода Александр Селиванов.



Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий. Аблаеву назначили домашний арест.

3 июня Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщило, что Савеловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева.

Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки (ст. 286 и 290 УК РФ). Помимо лишения свободы, суд обязал Аблаева выплатить штраф в размере 670 тыс. рублей, а также запретил ему занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет.