Два выпускника КубГУ вошли в шорт-лист литературной премии «Большая книга»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Николай Андреев и роман «Всклянь» © Скриншот с сайта «Альпина Проза»
    Николай Андреев и роман «Всклянь» © Скриншот с сайта «Альпина Проза»

Директор краснодарского агентства Ruport Николай Андреев и журналистка Маргарита Симоньян вошли в короткий список премии «Большая книга»

3 июня пресс-служба литературной премии «Большая книга — 2026» сообщила, что стали известны финалисты конкурса. Всего в этом году в короткий список вошли 15 книг, а изначально было подано 456 заявок.

Среди финалистов оказались два выпускника КубГУ — оба представлены в номинации «Художественная проза». Один из них — креативный директор агентства Ruport Николай Андреев с романом «Всклянь».

«Всклянь» — роман в рассказах, над которым Андреев работал пять лет. События книги разворачиваются на фоне мрачных городских пейзажей и рассказывают о трагических событиях и человеческой психике.

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Вторая финалистка — журналистка Маргарита Симоньян с антиутопией «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Отметим, что лонг-лист премии стал известен 22 апреля. Вечером того же дня задним числом в списке появилась книга Маргариты Симоньян — ее внесли уже после церемонии, на которой огласили выбор экспертного совета.

Также в номинацию «Художественная проза» вошли:

  • Вера Богданова «Царствие мне небесное»;
  • Елена Долгопят «Черты лица»;
  • Михаил Елизаров «Юдоль»;
  • Алексей Колесников «Закрепщик»;
  • Анна Лужбина «Крууга»;
  • Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»;
  • Захар Прилепин «Тума»;
  • Сергей Шаргунов «Попович».

Финалистами в номинации «Нон-фикшн» стали:

  • Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»;
  • Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»;
  • Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»;
  • Роман Сенчин «Александр Тиняков: человек и персонаж»;
  • Александр Снегирев «По линии матери».

Отметим, что в этом году председателем Совета экспертов премии стал писатель, филолог, профессор СПбГУ и директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров. Победитель в каждой из основных номинаций получит по 3 млн рублей.

В прошлом году лауреатами премии стали Эдуард Веркин в номинации «Художественная проза» и Зоя Богуславская в номинации «Нон-фикшн».

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2025 года журналист Роман Матыцин выпустил книгу «Ритмы южной окраины» — первую масштабную документацию музыкальной жизни Кубани 1960–1980-х годов.

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