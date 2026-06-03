Два выпускника КубГУ вошли в шорт-лист литературной премии «Большая книга»

3 июня пресс-служба литературной премии «Большая книга — 2026» сообщила, что стали известны финалисты конкурса. Всего в этом году в короткий список вошли 15 книг, а изначально было подано 456 заявок.

Среди финалистов оказались два выпускника КубГУ — оба представлены в номинации «Художественная проза». Один из них — креативный директор агентства Ruport Николай Андреев с романом «Всклянь».

«Всклянь» — роман в рассказах, над которым Андреев работал пять лет. События книги разворачиваются на фоне мрачных городских пейзажей и рассказывают о трагических событиях и человеческой психике.