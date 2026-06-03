Два выпускника КубГУ вошли в шорт-лист литературной премии «Большая книга»
Директор краснодарского агентства Ruport Николай Андреев и журналистка Маргарита Симоньян вошли в короткий список премии «Большая книга»
3 июня пресс-служба литературной премии «Большая книга — 2026» сообщила, что стали известны финалисты конкурса. Всего в этом году в короткий список вошли 15 книг, а изначально было подано 456 заявок.
Среди финалистов оказались два выпускника КубГУ — оба представлены в номинации «Художественная проза». Один из них — креативный директор агентства Ruport Николай Андреев с романом «Всклянь».
«Всклянь» — роман в рассказах, над которым Андреев работал пять лет. События книги разворачиваются на фоне мрачных городских пейзажей и рассказывают о трагических событиях и человеческой психике.
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Вторая финалистка — журналистка Маргарита Симоньян с антиутопией «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Отметим, что лонг-лист премии стал известен 22 апреля. Вечером того же дня задним числом в списке появилась книга Маргариты Симоньян — ее внесли уже после церемонии, на которой огласили выбор экспертного совета.
Также в номинацию «Художественная проза» вошли:
- Вера Богданова «Царствие мне небесное»;
- Елена Долгопят «Черты лица»;
- Михаил Елизаров «Юдоль»;
- Алексей Колесников «Закрепщик»;
- Анна Лужбина «Крууга»;
- Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»;
- Захар Прилепин «Тума»;
- Сергей Шаргунов «Попович».
Финалистами в номинации «Нон-фикшн» стали:
- Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»;
- Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»;
- Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»;
- Роман Сенчин «Александр Тиняков: человек и персонаж»;
- Александр Снегирев «По линии матери».
Отметим, что в этом году председателем Совета экспертов премии стал писатель, филолог, профессор СПбГУ и директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров. Победитель в каждой из основных номинаций получит по 3 млн рублей.
В прошлом году лауреатами премии стали Эдуард Веркин в номинации «Художественная проза» и Зоя Богуславская в номинации «Нон-фикшн».
Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2025 года журналист Роман Матыцин выпустил книгу «Ритмы южной окраины» — первую масштабную документацию музыкальной жизни Кубани 1960–1980-х годов.