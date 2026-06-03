В Туапсинском районе созрел краснокнижный гриб. Его нельзя есть

Краснодарский край

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  • Решеточник красный © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Бойко
    Решеточник красный © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Бойко

Грибников Туапсинского округа предупредили о токсичности решеточника красного

3 июня глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что на Кубани стартовал сезон «тихой охоты». В местных лесах можно встретить редкий и крайне опасный вид — решеточник красный, также известный как клатрус.

Этот гриб — единственный представитель грибов-решеточников на территории России. Он занесен в Красную книгу, и за его уничтожение предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Фиолетовый Прованс:

Решеточник красный смертельно ядовит. Токсины содержатся в каждой его части — в шляпке, ножке и даже спорах. Для серьезного отравления, по словам специалистов, достаточно просто прикоснуться к этому грибу. Употреблять его в пищу категорически запрещено — последствия могут быть необратимыми.

На вид клатрус совсем не похож на обычные грибы, которые привыкли собирать любители «тихой охоты». У него ярко-красная ажурная шляпка, напоминающая решетку, отсюда и название. Встречается он крайне редко и только в регионах с теплым климатом — в основном в Краснодарском крае и Крыму.

Отличительная особенность решеточника красного — неприятный запах, напоминающий гниющее мясо. Природа наделила его таким ароматом, чтобы привлекать мух и других насекомых, которые распространяют споры.

«Всем любителям грибов желаю хорошей «тихой охоты». Но вместе с тем помнить, что брать можно только те грибы, которые знаешь. И тем более не трогать краснокнижные», — написал Бойко.

Как писали Юга.ру, ученые просят исключить сочинскую пальму из перечня опасных растений Краснодарского края.

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