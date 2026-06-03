Что происходит на набережной ЮМР в Краснодаре в связи со стройкой храма? Собрали последние новости

Собрали последнюю информацию о ситуации на набережной Юбилейного микрорайона в Краснодаре

Он заявил, что храм пока никто не строит, пока только идут проектно-изыскательские работы.

3 июня 93.ру сообщил , что сотрудник полиции отправил возмущенную общественность в часовню Солунского. Отец Павел отказался показывать бумаги, на основании которых на Рождественскую набережную пригнали технику.

Местные жители написали несколько заявлений в полицию, поскольку считают строительную деятельность на набережной незаконной. В пресс-службе МВД 93.ру заявили, что получили сообщение об активности в ЮМР. Участковый проводит проверку.

Позже в телеграм-канале «Краснодар ЮМР» появилась информация, что на территории сквера 80-летия образования Краснодарского края заехала грузовая техника. Общественники позвонили в полицию и ждут сотрудников для составления протокола.

Напомним, 29 августа 2024 года стало известно, что на Рождественской набережной в ЮМР может появиться новый храм. Однако жители выступили против, так как не хотят лишиться зеленой зоны.

Они начали выходить на одиночные пикеты и собрали тысячи подписей против этой инициативы. Также записывали обращения к главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину, но безрезультатно. Губернатор Кубани и мэр Краснодара поддержали строительство храма в ЮМР.

Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. После протестов горожан власти предложили новую локацию, где традиционно устанавливают новогоднюю елку.

Позже стало известно, что религиозное сооружение высотой 70 метров посвятят бойцам СВО.