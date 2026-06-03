Что происходит на набережной ЮМР в Краснодаре в связи со стройкой храма? Собрали последние новости
Собрали последнюю информацию о ситуации на набережной Юбилейного микрорайона в Краснодаре
Предыстория. Утром 3 июня в Краснодаре на набережной Юбилейного микрорайона появились бурильные машины. Граждане вызвали полицию.
3 июня 93.ру сообщил, что сотрудник полиции отправил возмущенную общественность в часовню Солунского. Отец Павел отказался показывать бумаги, на основании которых на Рождественскую набережную пригнали технику.
Он заявил, что храм пока никто не строит, пока только идут проектно-изыскательские работы.
«Главная объединяющая сила»:
Местные жители написали несколько заявлений в полицию, поскольку считают строительную деятельность на набережной незаконной. В пресс-службе МВД 93.ру заявили, что получили сообщение об активности в ЮМР. Участковый проводит проверку.
Позже в телеграм-канале «Краснодар ЮМР» появилась информация, что на территории сквера 80-летия образования Краснодарского края заехала грузовая техника. Общественники позвонили в полицию и ждут сотрудников для составления протокола.
Напомним, 29 августа 2024 года стало известно, что на Рождественской набережной в ЮМР может появиться новый храм. Однако жители выступили против, так как не хотят лишиться зеленой зоны.
Они начали выходить на одиночные пикеты и собрали тысячи подписей против этой инициативы. Также записывали обращения к главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину, но безрезультатно. Губернатор Кубани и мэр Краснодара поддержали строительство храма в ЮМР.
Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. После протестов горожан власти предложили новую локацию, где традиционно устанавливают новогоднюю елку.
Позже стало известно, что религиозное сооружение высотой 70 метров посвятят бойцам СВО.
Как писали Юга.ру, участник СВО раскритиковал строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара.