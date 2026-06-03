В Краснодаре покажут картины с женщинами в стиле ню

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «СТЕНАрт»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «СТЕНАрт»

В Краснодаре покажут больше 70 работ Сергея Нагорного (18+)

Культурное пространство «СТЕНАрт» анонсировало на 4 июня открытие выставки «Последний романтик». Представлено больше 70 работ Сергея Нагорного, выполненных в разных техниках, — масло, пастель, графика.

Главный герой всех работ — женщина. Автор называет ее «самым жизнедеятельным элементом, вокруг которого вертится весь мир».

Путешествие внутрь себя:

В своем творчестве Нагорный пытается познать секрет женщины. Нагота для него — предмет восхищения и гармонии.

Сергей Нагорный работает в разных направлениях — абстракционизм, сюрреализм, реализм. Его картины находятся в Киевском музее русского искусства, музее пастели в Страсбурге, галереях и частных собраниях Европы, Америки, Канады, Австралии.

Выставка продлится до 13 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Музейной кофейне Краснодара бесплатно показывают серию камерных черно-белых портретов Игоря Степанова.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События

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