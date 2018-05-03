ВЦИОМ зафиксировал рекордный уровень счастья среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, которое показало, что более 80% россиян считают себя счастливыми

По результатам опроса, в последний год уровень счастья россиян достиг максимальных отметок за всю историю исследований. Так, 83% респондентов в целом считают себя счастливыми людьми, при этом среди 18-24-летних счастливы 87% опрошенных, среди граждан с высоким достатком — 96%, россияне старше 60 лет — 79%, малообеспеченные — 58%.

Для 30% россиян основная причина счастливой жизни — наличие семьи, для 13% — наличие детей, 16% опрошенных счастливы из-за того, что они и их близкие здоровы, еще 14% — благодаря хорошей работе. Недовольство жизнью в первую очередь связано с материальными проблемами — так ответили 7% респондентов, передает ТАСС.

Опрос проводился 13-14 среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.