В Краснодаре в День народного единства выступят Наталия Гулькина и Олег Майами
В Краснодаре в День народного единства, 4 ноября, на Пушкинской площади выступят солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина и участник шоу «Голос» Олег Майами
Программа начнется в 16:00 с митинга на Пушкинской площади. Затем на сцену выйдут творческие коллективы Кубани и приглашенные артисты. Праздник завершится фейерверком, сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме того, в этот день состоится торжественное открытие исторического мультимедийного комплекса «Россия — моя история», расположенного в районе выставочного центра «Экспоград-Юг» на улице Дзержинского. Площадь экспозиции составит 7,5 тыс. кв. метров. Будут представлены четыре зала: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — моя история». Посетить комплекс в день открытия можно будет до 23:00.
В парке «Солнечный остров» с 10:00 будет проходить квест «Мы едины», организованный городским студенческим советом.
Также 4 ноября в Краснодаре пройдет культурная акция «Ночь искусств», в которой примут участие музеи и выставочные залы, театры и концертные площадки, галереи и арт-пространства.
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