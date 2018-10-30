Маршрут «Ласточки» Ростов — Туапсе сократят на три дня
Электропоезд «Ласточка» из Ростова-на-Дону в Краснодарский край будет ходить три дня по сокращенному маршруту
Электричка Ростов — Туапсе будет следовать только до Горячего Ключа. Такие меры приняли в связи с проведением работ по восстановлению инфраструктуры после подтоплений.
Из Ростова «Ласточка» будет ходить по измененному маршруту 30 и 31 октября. В обратном направлении график движения будет изменен 31 октября и 1 ноября, сообщила пресс-служба СКЖД.
Как писали Юга.ру, на Кубани в результате сильных ливней 24 октября оказались подтопленными Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы.
Во время стихии на Черноморском побережье повредило железную дорогу. На перегоне Греческий — Кривенковская размыло 230 метров пути. Были задержаны более 30 поездов.
Между станциями Сочи, Туапсе и Горячий Ключ в ночь на 27 октября открыли железнодорожное сообщение по временной схеме.
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