Маршрут «Ласточки» Ростов — Туапсе сократят на три дня

Электропоезд «Ласточка» из Ростова-на-Дону в Краснодарский край будет ходить три дня по сокращенному маршруту

Электричка Ростов — Туапсе будет следовать только до Горячего Ключа. Такие меры приняли в связи с проведением работ по восстановлению инфраструктуры после подтоплений.

Из Ростова «Ласточка» будет ходить по измененному маршруту 30 и 31 октября. В обратном направлении график движения будет изменен 31 октября и 1 ноября, сообщила пресс-служба СКЖД.