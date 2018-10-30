Маршрут «Ласточки» Ростов — Туапсе сократят на три дня

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

Электропоезд «Ласточка» из Ростова-на-Дону в Краснодарский край будет ходить три дня по сокращенному маршруту

Электричка Ростов — Туапсе будет следовать только до Горячего Ключа. Такие меры приняли в связи с проведением работ по восстановлению инфраструктуры после подтоплений.

Из Ростова «Ласточка» будет ходить по измененному маршруту 30 и 31 октября. В обратном направлении график движения будет изменен 31 октября и 1 ноября, сообщила пресс-служба СКЖД.

Как писали Юга.ру, на Кубани в результате сильных ливней 24 октября оказались подтопленными Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы. 

Во время стихии на Черноморском побережье повредило железную дорогу. На перегоне Греческий — Кривенковская размыло 230 метров пути. Были задержаны более 30 поездов.

Между станциями Сочи, Туапсе и Горячий Ключ в ночь на 27 октября открыли железнодорожное сообщение по временной схеме.

Железная дорога Общественный транспорт Поезда Туапсинский район

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане полицейский выстрелил сам в себя
В центре Краснодара в ДТП пострадали два человека
В Волгодонске мотоциклист сбил пешехода
У футбольного клуба «Сочи» появился маскот. Болельщиков попросили выбрать ему имя
Расписание электрички из Майкопа в Туапсе изменили до конца года
В Нальчике бывшего замначальника таможенного поста осудили за попытку незаконно перевезти в Турцию 5 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале