Поезда в Сочи пустили по временной схеме

Краснодарский край

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Между станциями Сочи, Туапсе и Горячий Ключ в ночь на 27 октября открыли железнодорожное сообщение по временной схеме

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Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября в Туапсинском районе и Сочи прошли сильные дожди, после которых на перегоне Греческий — Кривенковская размыло 230 метров пути, из-за чего было прервано ж/д сообщение.

К ночи 27 октября специалисты восстановили устройства электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки, установили опоры контактной сети и уложили новую рельсошпальную решетку.

В 1:45 отправился первый пассажирский поезд Адлер — Москва с 183 пассажирами. Следом пустили поезда Иркутск — Адлер, Адлер — Саратов и Самара — Адлер, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

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Напомним, утром 26 октября работники РЖД восстановили мост на перегоне Шепси — Водопадный и частично возобновили движение поездов на участке Адлер — Туапсе.

Позже по временной схеме «автобус + электричка» начали отправлять пассажиров поездов дальнего следования. На станции Горячий Ключ людей пересаживали на автобусы и отвозили до Туапсе, откуда они могли на «Ласточке» добраться до Сочи или Адлера.

Железная дорога Поезда Ремонт дорог РЖД Стихийные бедствия Транспорт

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