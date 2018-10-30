В Санкт-Петербург доставили спасателя, пострадавшего при пожаре на заводе во Владикавказе
Спецборт МЧС 29 октября доставил в Санкт-Петербург спасателя, который пострадал во время пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе
Самолет с пострадавшим приземлился в аэропорту Пулково в 23:01. Отмечается, что пожарный нуждается в срочной высококвалифицированной медицинской помощи. Из аэропорта мужчину на реанимобиле доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России.
Самолет, совершивший санитарный рейс, был оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Как сообщали Юга.ру, во Владикавказе ночью 21 октября на заводе «Электроцинк» произошел пожар. В результате погиб сотрудник МЧС. Еще двое спасателей пострадали.
По факту пожара возбудили уголовное дело. Работу завода приостановили.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.