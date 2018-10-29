К Адлеру начали пропускать грузовые поезда с продукцией первой необходимости

Краснодарский край

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На направлении Горячий Ключ — Адлер началось движение грузовых поездов с продукцией для нужд региона

«Первый грузовой состав с топливом для самолетов и автомобилей, мукой и продовольствием уже проследовал на станцию Адлер. Также сегодня на станцию Туапсе прибыло пять грузовых составов», — сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

В компании добавили, что в ближайшие сутки планируется ввести движение уже сформированных грузовых поездов в график.

Как сообщали Юга.ру, из-за сильных дождей, прошедших 24 и 25 октября, на перегоне Греческий — Кривенковская в Туапсинском районе размыло 230 метров пути, железнодорожное сообщение с Сочи было прервано.

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26 октября работники РЖД восстановили мост на перегоне Шепси — Водопадный и возобновили движение поездов на участке Адлер — Туапсе по одному пути. Пассажиров начали отправлять по временной схеме «автобус + электричка»: на станции Горячий Ключ людей пересаживали на автобусы и отвозили до Туапсе, откуда они могли на «Ласточке» добраться до Сочи или Адлера.

27 октября поезда начали ходить между Туапсе и Горячим Ключом. Сейчас пассажирские поезда ходят по обычному графику.

Железная дорога РЖД Сочи
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