К Адлеру начали пропускать грузовые поезда с продукцией первой необходимости

На направлении Горячий Ключ — Адлер началось движение грузовых поездов с продукцией для нужд региона

«Первый грузовой состав с топливом для самолетов и автомобилей, мукой и продовольствием уже проследовал на станцию Адлер. Также сегодня на станцию Туапсе прибыло пять грузовых составов», — сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

В компании добавили, что в ближайшие сутки планируется ввести движение уже сформированных грузовых поездов в график.

Как сообщали Юга.ру, из-за сильных дождей, прошедших 24 и 25 октября, на перегоне Греческий — Кривенковская в Туапсинском районе размыло 230 метров пути, железнодорожное сообщение с Сочи было прервано.