Пассажиров задержанных поездов перевезут между станциями на автобусах

Краснодарский край

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Для перевозки пассажиров между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, подготовили 35 автобусов

В 10:00 из Горячего Ключа отправились 15 автобусов с пассажирами поездов:

  • № 127 Красноярск — Адлер, 
  • №803 Краснодар — Имеретинский Курорт, 
  • № 801 Краснодар — Адлер. 

Из Туапсе в Горячий ключ отправили 10 автобусов с пассажирами поезда Адлер — Москва.

Пассажирские поезда из Адлера и Сочи временно отменены. Поезда, которые едут в сторону курортков, проследуют только до Краснодара.
РЖД предпринимает меры по ликвидации последствий непогоды.

К месту происшествия для отсыпки поврежденных путей направили противоразмывные поезда, включающие вагоны с щебнем, бутовым камнем и необходимую технику. В ликвидации последствий непогоды также задействовали восстановительные поезда Туапсе, Краснодар, Адлер.

Всего на месте чрезвычайной ситуации работает около 300 железнодорожников.

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Как сообщали Юга.ру, 24 октября из-за ливней в Туапсинском районе затопило многие населенные пункты. Власти ввели в Туапсе и в Апшеронском районе режим ЧС.

По последней информации, в результате паводка погибли два человека, еще трое пострадали.

В селе Цыпка Туапсинского района обрушилась часть моста. Еще один мост размыло в Лазаревском районе Сочи. Из-за подтопления путей задержали более 31 поезда. Кроме того, на федеральную трассу Джубга — Сочи в районе населенных пунктов Аше и Советквадже сошли сели.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию на Кубани. Размытые ливнями ж/д пути могут восстанавливать до трех суток.

Поезда РЖД Сочи Стихийные бедствия Транспорт Туапсинский район

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