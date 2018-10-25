Пассажиров задержанных поездов перевезут между станциями на автобусах

Для перевозки пассажиров между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, подготовили 35 автобусов

В 10:00 из Горячего Ключа отправились 15 автобусов с пассажирами поездов:

№ 127 Красноярск — Адлер,

№803 Краснодар — Имеретинский Курорт,

№ 801 Краснодар — Адлер.

Из Туапсе в Горячий ключ отправили 10 автобусов с пассажирами поезда Адлер — Москва.

Пассажирские поезда из Адлера и Сочи временно отменены. Поезда, которые едут в сторону курортков, проследуют только до Краснодара.

РЖД предпринимает меры по ликвидации последствий непогоды.

К месту происшествия для отсыпки поврежденных путей направили противоразмывные поезда, включающие вагоны с щебнем, бутовым камнем и необходимую технику. В ликвидации последствий непогоды также задействовали восстановительные поезда Туапсе, Краснодар, Адлер.

Всего на месте чрезвычайной ситуации работает около 300 железнодорожников.