Пассажиров задержанных поездов перевезут между станциями на автобусах
Для перевозки пассажиров между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, подготовили 35 автобусов
В 10:00 из Горячего Ключа отправились 15 автобусов с пассажирами поездов:
- № 127 Красноярск — Адлер,
- №803 Краснодар — Имеретинский Курорт,
- № 801 Краснодар — Адлер.
Из Туапсе в Горячий ключ отправили 10 автобусов с пассажирами поезда Адлер — Москва.
Пассажирские поезда из Адлера и Сочи временно отменены. Поезда, которые едут в сторону курортков, проследуют только до Краснодара.
РЖД предпринимает меры по ликвидации последствий непогоды.
К месту происшествия для отсыпки поврежденных путей направили противоразмывные поезда, включающие вагоны с щебнем, бутовым камнем и необходимую технику. В ликвидации последствий непогоды также задействовали восстановительные поезда Туапсе, Краснодар, Адлер.
Всего на месте чрезвычайной ситуации работает около 300 железнодорожников.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, 24 октября из-за ливней в Туапсинском районе затопило многие населенные пункты. Власти ввели в Туапсе и в Апшеронском районе режим ЧС.
По последней информации, в результате паводка погибли два человека, еще трое пострадали.
В селе Цыпка Туапсинского района обрушилась часть моста. Еще один мост размыло в Лазаревском районе Сочи. Из-за подтопления путей задержали более 31 поезда. Кроме того, на федеральную трассу Джубга — Сочи в районе населенных пунктов Аше и Советквадже сошли сели.
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию на Кубани. Размытые ливнями ж/д пути могут восстанавливать до трех суток.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.