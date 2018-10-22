Власти Сочи обещают скоро предоставить обещанную квартиру победителю шоу «Голос. Дети» Данилу Плужникову
Власти Сочи прокомментировали, почему победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников два года не мог получить обещанную квартиру
«Задержка с выдачей квартиры была связана с тем, что дом, в котором находится обещанная квартира — это новостройка, и до недавнего времени шел процесс его ввода в эксплуатацию», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.
«Теперь дом введен, в ближайшее время документы будут окончательно оформлены, и квартира площадью около 50 кв м в Адлерском микрорайоне Блиново будет предоставлена Плужникову. Выбор района обусловлен пожеланиями семьи Плужниковых», — подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников из Сочи два года не может получить документы на выигранную квартиру.
В 2016 году сочинец Данил Плужников выиграл третий сезон проекта «Голос. Дети». Парень был участником команды Димы Билана и в финале исполнил песню «Я свободен» Валерия Кипелова. Победителей выбирали зрители при помощи sms-голосования и за Данила проголосовали около 70%.
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