Власти Сочи обещают скоро предоставить обещанную квартиру победителю шоу «Голос. Дети» Данилу Плужникову

Краснодарский край

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Власти Сочи прокомментировали, почему победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников два года не мог получить обещанную квартиру

«Задержка с выдачей квартиры была связана с тем, что дом, в котором находится обещанная квартира — это новостройка, и до недавнего времени шел процесс его ввода в эксплуатацию», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

«Теперь дом введен, в ближайшее время документы будут окончательно оформлены, и квартира площадью около 50 кв м в Адлерском микрорайоне Блиново будет предоставлена Плужникову. Выбор района обусловлен пожеланиями семьи Плужниковых», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников из Сочи два года не может получить документы на выигранную квартиру.

В 2016 году сочинец Данил Плужников выиграл третий сезон проекта «Голос. Дети». Парень был участником команды Димы Билана и в финале исполнил песню «Я свободен» Валерия Кипелова. Победителей выбирали зрители при помощи sms-голосования и за Данила проголосовали около 70%.

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