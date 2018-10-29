Туапсинский порт после подтоплений восстановил бетонный забор и расчистил акваторию моря

Туапсинский морской торговый порт 29 октября продолжает ликвидировать последствия подтоплений, которые произошли на прошлой неделе

Предприятие за 27-28 октября восстановили разрушенный бетонный забор. Сотрудники порта обследуют все секции забора. Планируется, что заменят все участки, которые в результате стихии утратили несущую способность. Это необходимо, чтобы избежать аварийного обрушения.

Акваторию моря от мусора очищала Служба управления флотом ТМТП. Для расчистки моря от бревен задействовали мусоросборщик «Сириус». Он оборудован специальным решетчатым ковшом и открытой емкостью для сбора мусора на палубе. Буксиры портового флота отлавливали и отводили к берегу крупные бревна и мусор. Затем его переносили автокраном на берег, при необходимости, распиливали и вывозили за пределы порта, сообщили в пресс-службе ТМТП.

Сотрудники порта помогали в расчистке наиболее пострадавших районов Туапсе и близлежащих поселков. Для этих целей выделили мощную колесную технику. По заявкам администрации портовые машины расчищали улицы Новицкого, Калараша, Спинова, Шаумяна. Камни с дорог самосвалы увозили в другие районы города, где они шли на отсыпку размытых участков.

Рабочие ТМТП помогли также в доставке 630-миллиметровых труб из поселка Агой к месту повреждения водопровода.

Сейчас работы по ликвидации последствий стихии продолжаются в Туапсе и поселке Цыпка.