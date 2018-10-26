Под Туапсе сель повредил нефтепровод, вышло около 5 куб. метров нефти
Около пяти кубометров нефти вышло в результате повреждения трубопровода в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края
Воздушный переход магистрального нефтепровода Тихорецк-Туапсе-1 повредился из-за движения селевого потока в ночь на 26 октября. Транспортировку нефти по нему остановили.
«По предварительным оценкам, выход нефти составил около пяти куб. метров. К работам по ликвидации последствий выхода нефти в оперативном порядке приступили аварийно-ремонтные службы АО "Черномортранснефть"», — сообщили в пресс-службе компании.
К ликвидации последствий привлекли более 100 человек и 45 единиц техники.
«На реке Туапсе установлены боновые заграждения, попадание нефти в другие водные акватории предотвращено. На месте выхода нефти ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Опасность для населения отсутствует», — говорится в сообщении «Черномортранснефти».
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