Вечером и ночью в Сочи ожидается сильный ливень
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи вечером 26 октября и в первой половине ночи прогнозируют сильный дождь
Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта. По данным Гидрометцентра России, ночью в городе выпадет около 1,3 мм осадков, дождь продлится до 6:00.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи ввели режим ЧС из-за прошедших ливней. Энергетиков перевели на усиленный режим работы. К вечеру 25 октября в некоторых населенных пунктах Сочи и Туапсинского района частично восстановили электроснабжение.
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