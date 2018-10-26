Вечером и ночью в Сочи ожидается сильный ливень

В Сочи вечером 26 октября и в первой половине ночи прогнозируют сильный дождь

Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта. По данным Гидрометцентра России, ночью в городе выпадет около 1,3 мм осадков, дождь продлится до 6:00.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи ввели режим ЧС из-за прошедших ливней. Энергетиков перевели на усиленный режим работы. К вечеру 25 октября в некоторых населенных пунктах Сочи и Туапсинского района частично восстановили электроснабжение.