В нескольких школах и детских садах Сочи отменили занятия из-за стихии
В семи общеобразовательных учреждениях Сочи 25 октября отменили занятия из-за подтоплений, которые произошли в результате сильных ливней
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В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что школы, детские сады и дошкольные группы закрыли из-за большого количества осадков утром. За ситуацией следят начальник управления по образованию Сочи Ольга Медведева и мэр Анатолий Пахомов.
Сейчас в 21 образовательном учреждении Лазаревского и Адлерского районов восстанавливают электричество. В двух учреждениях Лазаревкого района восстанавливают водоснабжение.
Также подтопило дворы восьми школ. В пресс-службе уточнили, что в здания вода не попала. Спасатели убирают деревья, упавшие на территории школ и детских садов.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 24 октября прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В Лазаревском районе Сочи возле аула Наджиго подтоплена дорога.
В результате стихии всего в крае погибли два человека, еще трое пострадали. В мэрии Сочи сообщили, что человеческих жертв и тяжелых последствий на территории курорта удалось избежать. Также власти заявили, что проблем с обеспечением города всем необходимым нет.
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