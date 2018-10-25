В нескольких школах и детских садах Сочи отменили занятия из-за стихии

В семи общеобразовательных учреждениях Сочи 25 октября отменили занятия из-за подтоплений, которые произошли в результате сильных ливней

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что школы, детские сады и дошкольные группы закрыли из-за большого количества осадков утром. За ситуацией следят начальник управления по образованию Сочи Ольга Медведева и мэр Анатолий Пахомов.

Сейчас в 21 образовательном учреждении Лазаревского и Адлерского районов восстанавливают электричество. В двух учреждениях Лазаревкого района восстанавливают водоснабжение.

Также подтопило дворы восьми школ. В пресс-службе уточнили, что в здания вода не попала. Спасатели убирают деревья, упавшие на территории школ и детских садов.