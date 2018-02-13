«Зона права» открыла горячую линию по врачебным ошибкам

Правозащитная организация «Зона права» открыла федеральную горячую линию по врачебным ошибкам

С 12 февраля по 22 февраля правозащитники принимают сообщения о некачественном оказании медицинской помощи, приведшем к гибели или причинившем вред здоровью пациентов, а также по вопросам, когда пациенту не предоставили положенные лекарства. Позвонивших проинструктируют, в частности, о том, куда следует обращаться в случае врачебного произвола, какие документы необходимо собрать для заявления в Следственный комитет или в суд и т.д. «Зона права» готова оказать пострадавшим юридическую консультацию при наличии документов, подтверждающих, что медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом. Информация, полученная в ходе горячей линии, в обобщенном виде будет направлена для проверки в Следственный комитет России.

Телефоны горячей линии: +7 (914) 131‑39‑01 (звонки принимаются по будням с 6:00 до 10:00), +7 (917) 897‑60‑55 (звонки принимаются по будням с 10:00 до 18:00). Сообщения также можно отправить с помощью мессенджеров Telegram (t.me/infozonaprava) и WhatsApp (+7 (917) 897‑60‑55). Информация также принимается и по электронной почте — info.zonaprava@gmail.com. В сообщениях следует указывать ФИО, номер телефона, населенный пункт, суть жалобы и приложить документы по делу, если они есть. По данным СКР, с 2012 года количество обращений пациентов на некачественное оказание медпомощи в больницах увеличилось почти в три раза (с 2100 до 6050). В 2017 году следователи возбудили 1791 уголовное дело в отношении медиков. В начале 2018 года тема врачебных ошибок оказалась в центре внимания после приговора суда, вынесенного московскому врачу Елене Мисюриной за смерть пациента. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Одним из приоритетных направлений деятельности «Зоны права» является юридическая помощь пациентам при ятрогенных преступлениях. Только за последние два года адвокаты и юристы, сотрудничающие с правозащитной организацией, через суды добились взыскания более 10 млн рублей с больниц в пользу пострадавших в счет компенсации морального вреда.