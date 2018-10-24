Тело погибшего туриста на вертолете доставили в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 23 октября приземлился вертолет МЧС с телом туриста, пропавшего в районе горы Цахвоа

Как сообщали Юга.ру, 13 октября 53-летний турист пропал в районе горы Цахвоа Мостовского района Кубани. Он хотел найти путь обхода ледника, но так и не вернулся в лагерь и перестал выходить на связь. Спасатели разыскивали мужчину несколько дней.

Сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и конно-кинологического центра МЧС обследовали горный массив Цахвоа. 21 октября нашли тело туриста в труднодоступном месте. Предполагается, что он погиб в результате падения с высоты. 

Тело мужчины из высокогорья доставили на вертолете 23 октября в 16:55 на базу ЮРСПО МЧС в Сочи. Его передали правоохранителям.

По факту смерти мужчины СК России по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. 

© Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
© Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
© Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
© Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
© Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
© Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
Курорты и туризм МЧС смерть Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Карачаево-Черкесии мужчина принял друга за волка и застрелил его
В Краснодаре пьяный автомойщик угнал машину, чтобы покататься
Тело погибшего туриста на вертолете доставили в Сочи
В аэропорту Краснодара во время учений загорелся самолет
В Ростовской области объявили экстренное предупреждение по ливням
В Сочи задержали директора МУП «Водоканал»

Лента новостей

Статьи

Есть ли жизнь в «Краснодаре» без Мамаева? Обзор матча с «Ахматом»

Статьи

Интернет против подростков

Как кубанские священники, чиновники и депутаты обсуждали воспитание молодежи

Статьи

«Нет смысла скрывать красивые места»

Интервью с Евгением Маханько, создателем туристического проекта «Кукарта»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале