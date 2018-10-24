Тело погибшего туриста на вертолете доставили в Сочи
В Сочи 23 октября приземлился вертолет МЧС с телом туриста, пропавшего в районе горы Цахвоа
Как сообщали Юга.ру, 13 октября 53-летний турист пропал в районе горы Цахвоа Мостовского района Кубани. Он хотел найти путь обхода ледника, но так и не вернулся в лагерь и перестал выходить на связь. Спасатели разыскивали мужчину несколько дней.
Сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и конно-кинологического центра МЧС обследовали горный массив Цахвоа. 21 октября нашли тело туриста в труднодоступном месте. Предполагается, что он погиб в результате падения с высоты.
Тело мужчины из высокогорья доставили на вертолете 23 октября в 16:55 на базу ЮРСПО МЧС в Сочи. Его передали правоохранителям.
По факту смерти мужчины СК России по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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