В горах Мостовского района ищут пропавшего туриста

Краснодарский край

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Спасатели ищут туриста, пропавшего 13 октября в районе горы Цахвоа в Мостовском районе Кубани

О пропаже мужчины в МЧС сообщил его знакомый. По предварительным данным, они выходили на маршрут не вместе, так как пропавший зарегистрировался в подразделении «Кубань-СПАС» как одиночный турист.

«Еще 13 октября один из мужчин решил подняться в сторону вершины г. Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но обратно в лагерь не спустился. Через сутки его знакомый решил вызывать спасателей, но для этого ему понадобилось добраться до кордона егерей, и только 15 октября информация поступила в экстренные службы», — пояснили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС.

К поискам привлекли вертолет МЧС, на земле туриста ищут спасатели ЮПСО и Краснополянского подразделения «Кубань-СПАС».

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