В горах Мостовского района ищут пропавшего туриста

Спасатели ищут туриста, пропавшего 13 октября в районе горы Цахвоа в Мостовском районе Кубани

О пропаже мужчины в МЧС сообщил его знакомый. По предварительным данным, они выходили на маршрут не вместе, так как пропавший зарегистрировался в подразделении «Кубань-СПАС» как одиночный турист.

«Еще 13 октября один из мужчин решил подняться в сторону вершины г. Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но обратно в лагерь не спустился. Через сутки его знакомый решил вызывать спасателей, но для этого ему понадобилось добраться до кордона егерей, и только 15 октября информация поступила в экстренные службы», — пояснили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС.

К поискам привлекли вертолет МЧС, на земле туриста ищут спасатели ЮПСО и Краснополянского подразделения «Кубань-СПАС».