Облет района возле горы Цахвоа не помог найти пропавшего туриста

В Мостовском районе продолжаются поиски туриста, пропавшего 13 октября в районе горы Цахвоа

«Сегодня для осмотра территории с воздуха был привлечен вертолет МЧС России. В результате облета ни пропавшего, ни следов пребывания туриста обнаружено не было», — рассказали 16 октября в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.