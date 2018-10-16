Облет района возле горы Цахвоа не помог найти пропавшего туриста

Краснодарский край

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В Мостовском районе продолжаются поиски туриста, пропавшего 13 октября в районе горы Цахвоа

«Сегодня для осмотра территории с воздуха был привлечен вертолет МЧС России. В результате облета ни пропавшего, ни следов пребывания туриста обнаружено не было», — рассказали 16 октября в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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