Облет района возле горы Цахвоа не помог найти пропавшего туриста
Краснодарский край Ксения Мареич
В Мостовском районе продолжаются поиски туриста, пропавшего 13 октября в районе горы Цахвоа
«Сегодня для осмотра территории с воздуха был привлечен вертолет МЧС России. В результате облета ни пропавшего, ни следов пребывания туриста обнаружено не было», — рассказали 16 октября в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как писали Юга.ру, спасатели начали поиски туриста, который пропал 13 октября в районе горы Цахвоа в Мостовском районе Кубани.
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