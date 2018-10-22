Спасатели нашли тело туриста, который пропал в районе горы Цахвоа

На южном склоне горы Цахвоа спасатели нашли тело мужчины, который пропал 13 октября

Спасатели обследовали горный массив Цахвоа одновременно с южной и северной стороны. Тело туриста нашли 21 октября в труднодоступном месте. Предполагается, что мужчина погиб в результате падения с высоты, рассказали 22 октября в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

В пресс-службе уточнили, что группу спасателей и тело погибшего планировали доставить с горы на вертолете. Однако сильный туман не позволил экипажу воздушного судна совершить посадку. Сейчас к подножью горы едут дополнительные группы спасателей, в том числе специалистов конно-кинологического центра, на случай пешей транспортировки тела.

Как сообщали Юга.ру, 13 октября 53-летний турист перестал выходить на связь после того, как пошел в сторону вершины горы Цахвоа. Он планировал найти путь обхода ледника, однако обратно в лагерь не спустился.