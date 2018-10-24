Брата бывшего президента Дагестана осудили за взяточничество

Ставропольский краевой суд 23 октября признал виновным судью Советского районного суда Махачкалы Махача Алиева по делу о взяточничестве

По версии следствия, в марте 2015 года брат экс-главы Дагестана Муху Алиева Махач Алиев, который на тот момент занимал пост судьи Советского районного суда Махачкалы, предложил матери одного из подсудимых освободить ее сына за 500 тыс. рублей. После того, как Алиев получил 400 тыс. рублей, его задержали сотрудники УФСБ Дагестана.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2017 года прокуратура Дагестана 2 ноября утвердила обвинительное заключение по п.п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Вымогательство взятки в крупном размере). Квалификационная коллегия судей Дагестана лишила Алиева полномочий.

23 октября суд признал чиновника виновным и приговорил к трем годам строгого режима. Также его оштрафовали на два млн рублей. Алиеву запрещено занимать государственные должности в течение пяти лет, сообщает СУ СК РФ по Республике Дагестан.

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