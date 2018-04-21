93 дела о коррупции за три месяца возбудили в Дагестане

За первые три месяца 2018 года в Дагестане возбудили 93 дела о преступлениях коррупционной направленности

Всего следственное управление СК РФ по Республике Дагестан за первый квартал возбудило 383 уголовных дела по результатам рассмотрения более 1800 сообщений. Как сообщается на сайте ведомства, работа по выявлению коррупционных преступлений у них находится на особом контроле, и 93 дела, возбужденных с января по март, входят в число 146 дел, над которыми вообще работали следователи.

Как писали Юга.ру, в конце марта глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщал в докладе перед Народным собранием республики, что уголовные дела о коррупции возбудили в отношении 155 руководителей различного уровня.

В январе в Дагестан прибыла спецгруппа из представителей Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались задержания и увольнения: вслед за мэром Махачкалы арестовали ее главного архитектора, задержали врио председателя правительства и других чиновников, включая заместителей председателя правительства и бывшего министра образования.

Напомним, в сентябре 2017 года пост главы Дагестана покинул 71-летний Рамазан Абдулатипов. Возглавивший республику в 2013 году Абдулатипов уже спустя год заявлял, что для победы над коррупцией нужно сменить почти всех, да и «население привыкло жить вне правового поля». Однако после отставки политик подверг массовые аресты критике и сравнил их с предложениями окружить Северный Кавказ колючей проволокой.

Сейчас Дагестан возглавляет бывший вице-спикер Госдумы и бывший заместитель секретаря Совета безопасности РФ, единоросс Владимир Васильев, с 1972 по 1999 год работавший в органах МВД.