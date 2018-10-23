На строительство жилого района в поселке Яблоновском выделят 7,3 млрд рублей

В поселке Яблоновском Адыгеи на 30 га земли в течение семи лет планируют построить жилой микрорайон

Предполагаемый объем инвестиций составит около 7,3 млрд рублей. К реализации инвестпроекта уже приступила компания OOO «БЭЛ Девелопмент». Об этапах развития проекта 23 октября главе Адыгеи Мурату Кумпилову рассказала генеральный директор компании Елена Комиссарова.

По ее словам, концепция проекта предусматривает создание современного жилого микрорайона в восточной части поселка. В течение семи лет построят жилые дома, школу, детский сад, торговый центр, инженерные сооружения. На стройплощадку компания планирует выйти в 2020 году.

До этого времени необходимо решить вопросы землеустройства. Глава республики поручил руководителям соответствующих ведомств изучить историю вопросов выделения ряда земельных участков, которые оказались в зоне комплексного развития. Вместе с собственниками им необходимо найти оптимальные решения и принять законные меры для того, чтобы компания начала строительство.

«Все вопросы, касающиеся выделения земельных участков, напрямую связаны с развитием инвестиционной привлекательности региона. Поэтому необходим комплексный подход при планировании территорий. В каждом муниципалитете нужно внимательно изучать назначение земельных участков, распределять их только с учетом планов и перспектив развития территории», — сказал глава Адыгеи.

Комиссарова подняла вопрос строительства нового моста в Краснодар. Она отметила, что этот вопрос становится актуальным в связи с развитием поселка Яблоновского. По ее словам, действующий Яблоновский мост, находящийся в ведении Краснодарского края, работает уже с двойной нагрузкой.

Кумпилов подтвердил заинтересованность и готовность республики содействовать в реализации проекта в рамках стратегии пространственного развития, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.