На строительство жилого района в поселке Яблоновском выделят 7,3 млрд рублей
В поселке Яблоновском Адыгеи на 30 га земли в течение семи лет планируют построить жилой микрорайон
Предполагаемый объем инвестиций составит около 7,3 млрд рублей. К реализации инвестпроекта уже приступила компания OOO «БЭЛ Девелопмент». Об этапах развития проекта 23 октября главе Адыгеи Мурату Кумпилову рассказала генеральный директор компании Елена Комиссарова.
По ее словам, концепция проекта предусматривает создание современного жилого микрорайона в восточной части поселка. В течение семи лет построят жилые дома, школу, детский сад, торговый центр, инженерные сооружения. На стройплощадку компания планирует выйти в 2020 году.
До этого времени необходимо решить вопросы землеустройства. Глава республики поручил руководителям соответствующих ведомств изучить историю вопросов выделения ряда земельных участков, которые оказались в зоне комплексного развития. Вместе с собственниками им необходимо найти оптимальные решения и принять законные меры для того, чтобы компания начала строительство.
«Все вопросы, касающиеся выделения земельных участков, напрямую связаны с развитием инвестиционной привлекательности региона. Поэтому необходим комплексный подход при планировании территорий. В каждом муниципалитете нужно внимательно изучать назначение земельных участков, распределять их только с учетом планов и перспектив развития территории», — сказал глава Адыгеи.
Комиссарова подняла вопрос строительства нового моста в Краснодар. Она отметила, что этот вопрос становится актуальным в связи с развитием поселка Яблоновского. По ее словам, действующий Яблоновский мост, находящийся в ведении Краснодарского края, работает уже с двойной нагрузкой.
Кумпилов подтвердил заинтересованность и готовность республики содействовать в реализации проекта в рамках стратегии пространственного развития, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
Как писали Юга.ру, в 2012 году депутаты гордумы Краснодара утвердили новый генплан, по которому планировалось построить четыре новых моста. В этот список входил и новый четырехполосный Яблоновский мост. В феврале 2014 года появилась информация, что проект такого моста стоимостью 3,5 млрд рублей вышел на завершающую стадию. Мост через реку Кубань хотели начать возводить в мае-июне 2014 года. Срок сдачи в эксплуатацию был запланирован к концу 2015 года. В дальнейшем начало строительства перенесли на лето 2015 года. Однако реализовывать проект не начали.
В январе 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что не считает нужным обсуждать тему строительства нового моста между Кубанью и Адыгеей. Депутаты Госдумы в августе попросили у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на новый Яблоновский мост.
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