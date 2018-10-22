В «Сочи Парке» в «День рождения Бабы-яги» проведут конкурс на лучший костюм
В «Сочи Парке» с 26 октября по 4 ноября проведут мероприятия, посвященные празднованию четвертого «Дня рождения Бабы-яги — 4»
В эти дни в парке будет совместят несколько программ. С 11:00 до 18:00 детям и взрослым предложат поучаствовать в конкурсе на самый страшно веселый костюм. Запланированы мастер-классы по вырезанию светильника из тыквы. Также проведут кукольные представления и шоу мыльных пузырей, сообщили в пресс-службе парка.
Уточняется, что в дни праздника развлекательный комплекс «Страна Медведия» будет работать в обычном режиме — с 11:00 до 21:00.
С 18:00 будет начинаться вечерняя программа, главными событиями которой станут магическое шоу от Чернокнижника, спектакль «Факультет мертвых душ» и огненное шоу. В праздничную неделю в парке по вечерам будут работать три лабиринта страха.
В Белом шатре 26 и 27 октября гостей ждут на «Хоррор пати». Бармен-шоу и диджей-сет будут начинаться в 20:00. К этому времени уже будет работать бар с напитками и закусками. Почти до 00:00 будут работать четыре аттракциона.
Гости отеля «Богатырь», находящегося на территории парка, смогут посетить праздник бесплатно. Для детей в тематических костюмах предусмотрена скидка в 10% на билеты.
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