В «Сочи Парке» откроют «Факультет мертвых душ»

С 26 октября по 4 ноября в «Сочи Парке» будут отмечать тематический праздник — День рождения Бабы-яги-4, частью которого станет новое мистическое шоу

«"Факультет мертвых душ" — многожанровая постановка, в которой сочетается современная хореография и классический балет, акробатика и воздушная гимнастика, магическое шоу и оптическая иллюзия. В представлении задействовано 30 актеров, спортсменов, гимнастов, танцоров», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Специально для одного из самых масштабных шоу в истории «Сочи Парка» строятся сложные декорации, в основе которых — восьмиметровая конструкция из светодиодных экранов, а также снимают оригинальный видеоряд и готовят световые визуальные эффекты. Среди реквизита — пятиметровые управляемые куклы-скелетоны, умеющие танцевать.

Мистическое представление «Факультет мертвых душ» (12+) включено в вечернюю программу Дня рождения Бабы-яги-4, его можно будет увидеть ежедневно с 26 октября по 4 ноября в 20:00 на «Сочи Парк Арене». Посещение нового шоу входит в единый билет и не требует дополнительной оплаты.